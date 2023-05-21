«Назустріч мирному, стабільному та процвітаючому світу» за участю країн G7, України та партнерів

“Пане Прем’єр-міністре Кішідо! Дорогі лідери!

Усі ми маємо шанс стати співавторами миру. Цей мир буде не для однієї країни, як і ця війна несе шкоду не лише Україні. Статут ООН і порядок, заснований на правилах, був зруйнований.

Кожен у світі відчув деструктивні наслідки російської агресії. Хтось постраждав від шалених стрибків цін на продовольство чи енергоресурси. Хтось бачить, що у разі катастрофи на окупованій Росією атомній станції вітер донесе радіоактивне забруднення до його землі. Хтось знає, що якщо Росії вдасться залишити собі вкрадену українську територію, то й по його землю прийде агресивний сусід.

Наш світ великий, але всі ми в ньому – разом. І це наша спільна справа – мир.

Свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів – 183 – у різних форматах щодо припинення агресії. У тих переговорах були поважні міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру.

Перемир’я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей. Зараз нічого не змінилось, окрім того, що ми, захищаючись, значно послабили Росію. Зараз вона відверто шукає заморозки війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й ударити знову.

Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить.

Ось чому потрібні наша формула миру та міжнародне право. Україна запропонувала формулу миру світові. Поки російські загарбники залишаються на нашій землі, ніхто не сяде за стіл переговорів із Росією. Колонізатор має піти геть. Але світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир. Ми довели це.

Як приклад – продовольча безпека. Це один із пунктів нашої формули миру.

Коли Росія заблокувала наше море, ми знайшли вихід. Ми домовилися з ООН і Туреччиною створити коридор для експорту продовольства, щоб ніхто у світі не страждав від голоду чи дефіциту їжі.

Разом ми стабілізували ринки. Отже, ми дали світу елемент миру. І за аналогією це може спрацювати й щодо кожного іншого пункту формули миру, починаючи від радіаційної – що є дуже небезпечним – та енергетичної безпеки й закінчуючи відновленням повної сили Статуту ООН та нашої територіальної цілісності, що були порушені Росією.

Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.

До речі, я хотів сказати вам, що всі ці пункти базуються на цих резолюціях, і всі ваші країни в різні роки підтримували й голосували за ці резолюції. Я думаю, що це дуже важливо.

Від Японії до арабських країн, від Європи до Латинської Америки – ми знаходимо підтримку для формули миру. І ми продовжуємо цю роботу.

Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль!

Навіть якщо нас розділяє відстань, нас об’єднує спільне розуміння: ви б захищалися, якби у ваш дім вдерлися, якби ворог прийшов до ваших воріт і депортував ваших дітей, ви б не здалися колонізаторам, ви б об’єдналися всім світом, ви б боролися, як боремося ми”.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости