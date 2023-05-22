Внаслідок ракетного удару по Циркунах зруйновано житловий будинок: є поранений

Впродовж минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області. Застосовували артилерію, міномети та ракетне озброєння.

Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди.

У Чугуєві пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.

У селищі міського типу Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

У селі Кам’янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому предметі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

«На лінії зіткнення тривають бої. Ворог знову спробував піти в наступ в районі Масютівки але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та Перемогу України», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости