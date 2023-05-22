Сапери знешкодили 33 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів

За минулу добу 21 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4400 кв.м. території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 33 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2528 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1664 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 399 ВНП.

Агентство Телевидения Новости