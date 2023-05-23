Терехов обговорив проєкт «Smart city» з IT-фахівцями

Онлайн-зустріч Харківського міського голови Ігоря Терехова з представниками харківського IT кластера пройшла сьогодні, 23 травня.

Під час спілкування сторони підбили проміжні підсумки співробітництва та сформували дорожню карту робіт у сферах освіти та культури на наступні місяці.

За словами Ігоря Терехова, міська влада максимально зацікавлена у продовженні реалізації проєкту «Розумне місто» («Smart city»).

«Попри те, що йде війна, ми готові працювати і втілювати в життя ті пропозиції, які підуть на користь городянам. До речі, Харків – перше місто в Україні, яке взялося за реалізацію проєкту «Smart city» свого часу», – зазначив міський голова.

У свою чергу представники IT-кластера представили своє бачення реалізації концепції «Розумне місто» в умовах війни.

«Ми вже створили робочу групу та напрацювали низку пропозицій, які можуть бути корисними для харків’ян. Крім того, ми також думаємо над тим, як залишити Харків містом айтівців та якнайшвидше повернути всіх наших людей додому», – зазначила виконавчий директор Харківського IT Кластера Ольга Шаповал.

Агентство Телевидения Новости