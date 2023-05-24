5 історико-архітектурних опорних планів розроблено на Харківщині

Питання збереження культурної спадщини під час дії правового режиму воєнного стану обговорили на апаратній нараді 23 травня.

Як розповів директор Департаменту культури і туризму Харківської ОВА Едуард Павленко, на території регіону розташовується 32 комунальні музеї та один державний. Наразі від обстрілів зазнали пошкоджень вісім музеїв, два з них зруйновані – в селі Сковородинівка та в місті Куп’янськ. Також нині відомо про пошкодження 38 пам’яток, об’єктів археології, історії та монументального мистецтва.

«Уже розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани для Люботина, Харкова, Ізюма, Чугуєва та Куп’янська. Взагалі на окупованій території залишається 50 пам’яток, з яких археології – 39, історії – 11», – повідомив Едуард Павленко.

Окрім цього, з музеїв Харківщини було організовано декілька етапів евакуації експонатів, серед яких і ті, що мають значну художню та історичну цінність.

Агентство Телевидения Новости