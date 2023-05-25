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Терехов провів перемовини з головою «Нафтогазу»

Терехов провів перемовини з головою «Нафтогазу»

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим.

Під час спілкування сторони обговорили майбутній опалювальний сезон.«Дякую панові Олексію за конструктивний діалог та всебічну підтримку Харкова. Заручившись гарантіями, можу з упевненістю сказати, що наступної зими наше місто буде з гарячою водою та теплом», – прокоментував результати зустрічі Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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