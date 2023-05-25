“За програмою «єВідновлення» у Харківській області вже звернулися близько 10 тисяч людей” – Олег Синєгубов

Про це начальник Харківської ОВА розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» 24 травня.

Наразі у Харківській області зафіксовано 28 тисяч об’єктів, зруйнованих або пошкоджених в результаті повномасштабного вторгнення рф.

«За програмою «єВідновлення» по компенсацію за пошкоджене майно у Харківській області вже звернулися близько 10 тисяч людей. Ми щодня співпрацюємо з органами місцевого самоврядування у цьому напрямку. Я особисто наполягаю на пришвидшенні процессу внесення даних до Реєстру пошкодженого та знищеного майна», – розповів Олег Синєгубов.

На сьогодні вже внесено до Реєстру близько 17 тисяч об’єктів, робота триває. Начальник ХОВА додав, що динаміка наповнення Реєстру досить висока і впродовж одного-двох місяців процес внесення постраждалих або зруйнованих об’єктів до нього може бути завершений.

«У першу чергу до внесення підлягають ті об’єкти, які розташовані у населених пунктах, куди люди можуть повертатися з огляду на безпекову ситуацію. Ті об’єкти, які значно пошкоджені або зруйновані вщент, будуть відповідним чином оглянуті, зафіксовані та внесені у реєстр у наступні черги», – зазначив Олег Синєгубов.





Агентство Телевидения Новости