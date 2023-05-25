Ворог знов обстріляв Харківщину: декілька будинків зазнали руйнації

Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено ясла-садок, два 5-поверхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено 2 господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи.

У с. Кучерівка Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на 2 складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех.

У с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та 3 житлові приватні будинки.

В області залишається високою мінна небезпека. У с. Олександрівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 33 років. Госпіталізований з пораненням.

Триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 8 га території та знешкодили 139 вибухонебезпечних предметів.

«На лінії зіткнення ворог вкотре намагався просунутися в районі Масютівки, але зазнав чергової невдачі та поніс втрати. Віримо в ЗСУ та Перемогу України!» – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости