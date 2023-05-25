БТР-4М. Випробування вогнем!

Український БТР-4М продемонстрував свою ефективність під час боїв проти російських окупантів.

Масова мобілізація не лише людей, а й техніки відбувалася у перші дні повномасштабного вторгнення по всій країні. Саме так просто із заводського конвеєра на фронт потрапив БТР-4М. Це — доволі рідкісна модифікація БТР-4 “Буцефал”. Він виготовлявся обмеженою експортною партією для потреб морської піхоти, але на суші теж себе показав непогано. Один з таких екземплярів ми зустріли у складі 3-ї бригади оперативного призначення “Спартан”. Саме на ньому гвардієць Вадим зустрів свій перший бій на початку повномасштабного вторгнення на окружній дорозі Харкова. Ця машина брала участь у численних вогневих зіткненнях на півночі та сході Слобожанщини. А ще на ній з-під обстрілів евакуювали десятки поранених бійців.

“Цю машину правильно називати не БТР-4Е, а БТР-4М. Ця машина готувалася для морської піхоти. І ця машина більше має працювати не на суші, а на воді. Нам пощастило отримати її для нашої бригади, на жаль без випробувань. Але у перший день війни [повномасштабного вторгнення] вона виїхала до нашої бригади із заводу. А на другий день заряджена, у повній бойовій готовності, ми виїхали на ній вже з бригади на Кулиничі. Там було, буквально 5 або 6 березня, зіткнення з трьома танками. І навіть так вийшло, що одному танку ми заклинили башту, і один там вдалося підпалити. На сусідньому блокпосту, бо ми передали всю інформацію, їх затримали й до кінця добили. Це була 92 омбр на сусідньому блокпосту”, – ділиться Вадим.

Сьогодні екіпаж Вадима передає набуті під час боїв за Харківщину, Луганщину й Донеччину знання та навички добровольцям бригади “Спартан”, які долучилися до Сил Оборони України у рамках рекрутингової кампанії “Гвардія наступу”.

Гвардійці бригади “Спартан” професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Штурмова бригада “Спартан” — об нас ламається ворог!Вступай і наступай!

Заповнюй анкету на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України





Агентство Телевидения Новости