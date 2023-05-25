14 днів справжньої історії України у проєкті «Єдина Україна»

Міністерство молоді та спорту України розпочинає Всеукраїнську акцію «Єдина Україна» та запускає онлайн-проєкт з вивчення історії України.

Метою проєкту є поглиблення знань з історії України: учасникам розповідатимуть маловідомі факти та відкриють новий погляд на вивчення історії. Партнерами курсу є Український інститут національної пам’яті та Університет Григорія Сковороди в Переяславі.

Наразі проходить реєстрація уже на 5 курс даного проєкту, де кожен зможе підвищити рівень знань про окремі сторінки нашої історії: історичні інтерактивні лекції; цікаві домашні завдання; відеоматеріали для всієї сім’ї.

Курс триватиме 14 днів і є абсолютно безкоштовним. Проте, як зазначають організатори, кількість місць обмежена.

Стартує навчання 29 травня. Долучитися можна із будь-якої точки світу.

Реєстрація здійснюється за посиланням

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