ДСНС ліквідували 2 пожежі: загиблих немає

Протягом доби з 24 по 25 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена обстрілами з боку окупантів;

5 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

13 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

О 08:47 рятувальники 14-ї та 44-ї ДПРЧ виїхали на гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Вона виникла у складських приміщеннях деревообробного цеху у с. Кучерівка Петропавлівської громади. Її площа склала 200 кв.м. О 09:30 вогнеборці локалізували вогонь, ліквідували о 10:47.

Протягом доби рятувальники також здійснили 5 виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів.

О 08:08 рятувальники 12-ї ДРПЧ виїхали на обстеження території сіл Плоске і Голубівка Великобурлуцької громади, які зазнали ворожих ударів вночі проти 24 травня. Зафіксоване знищення господарчих споруд, сільгосптехніки, пошкодження житлових будинків.

О 15:00 бійці 47-ї ДПРЧ працювали у м. Вовчанську, також обстежуючи обстріляного ворогом території. Пошкоджень зазнали дошкільний навчальний заклад, 3 приватних маєтки і вантажівка.

Значних ударів зазнало місто Куп’янськ. На його обстеження рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили 3 рази поспіль: о 19:45, о 20:42 та о 23:35. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, 2-м житловим п’ятиповерхівкам і газовим комунікаціям.

Постраждалих в жодному випадку не виявлено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 139 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У с. Олександрівка Куньєвської громади стався черговий нещасний випадок від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний. Внаслідок вибуху він залишився без пальців на правій руці.

Протягом всього дня тривали пошуки зниклої дитини у с. Скрипаї Слобожанської громади. До пошукових робіт були залучені понад 300 осіб, зокрема 54 рятувальника ДСНС, 50 поліцейських, волонтери, кінологи та водолази. На жаль до тепер зниклу дівчинку не знайдено.

Агентство Телевидения Новости