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ЗСУ знищили 36 шахедів з 36

ЗСУ знищили 36 шахедів з 36

36 з 36 У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed».

Загалом, зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України! Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!

Джерело: Генштаб ЗСУ

Агентство Телевидения Новости

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