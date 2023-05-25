СБУ повідомила про підозру чоловіку, який працював на ворога

СБУ повідомила про підозру «дільничному» окупаційної поліції Ізюма. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники Служби безпеки продовжують документувати діяльність колаборантів на деокупованих територіях Харківщини.

Правоохоронці встановили «поліцейського», який вирішив податись у «нову владу» після тимчасової окупації м. Ізюм.

У липні 2022 року 53-річний чоловік отримав призначення на посаду «дільничного народної поліції» і одразу розпочав активно допомагати окупаційному режиму.

На цій посаді зловмисник приймав та розглядав заяви від місцевих жителів, збирав пояснення від мешканців населеного пункту, брав участь у «патрулюваннях» м. Ізюм. Встановлено, що він допитував «затриманих осіб», що утримувались в ізоляторі тимчасового тримання створеному при окупаційному райвідділі поліції.

Окрім цього, колаборант закликав місцевих мешканців переходити на сторону окупантів та «працевлаштуватись» у незаконно створений правоохоронний орган – «народну поліцію».

Після деокупації регіону зловмисник втік та переховується на території рф.

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости