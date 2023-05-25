У Харкові жінка побудувала мініготель на самовільно зайнятій земельній ділянці

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб щодо земель в санітарно-захисних зонах (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За даними слідства, підозрювана, діючи за попередньою змовою зі своїм чоловіком, після придбання квартири по вул. Хабарова в Харкові, самовільно зайняла прилеглі землі. Так, без розробки та погодження проекту, отримання відповідних дозволів, жінка провела реконструкцію і організувала будівництво житлових прибудов та надвірних споруд, які в подальшому було огороджено парканом.

Незаконно побудовані споруди утворюють міні-готель і використовуються у комерційній діяльності підозрюваної.

Самовільне зайняття підозрюваною земельної ділянки, використання ділянки не за цільовим призначенням, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу завдало шкоди на суму майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости