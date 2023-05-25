Працював у «народній поліції»: встановлено чергового колаборанта

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 53-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцевий мешканець з власної ініціативи співпрацював з ворогами. До реформування правоохоронної системи він працював у тодішній українській міліції.

Під час захоплення м. Ізюм чоловік знову вирішив працювати правоохоронцем, проте вже на окупантів. Так, він добровільно зайняв посаду «дільничного» у так званій «народній поліції».

Псевдоправоохоронець проводив опитування «затриманих осіб», що утримувались в ізоляторі тимчасового тримання, створеному при окупаційному райвідділі поліції.

Окрім цього, колаборант закликав місцевих мешканців переходити на сторону окупантів та «працевлаштовуватись» до «народної поліції».

Правоохоронці вручили підозру сину колаборанта.

Досудове розслідування проводить СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости