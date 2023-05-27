У Харкові на проспекті Гагаріна продовжують відновлювати колектор

Бригади КП «Харківводоканал» продовжують усувати аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм на пр. Гагаріна.

Як повідомив сьогодні, 26 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігор Вороненко, фахівці вже замінили 90 м трубопроводу. За його словами, ремонтно-відновлювальні заходи проводяться цілодобово, і в них щодня задіяно близько 50 працівників та 30 одиниць спеціалізованої техніки.«Проводимо ремонт із залученням фахівців не лише наших підрозділів, а й інших міських служб. Реконструкція дуже трудомістка. Продовжуємо локалізацію аварійної ділянки колектору та одночасно проводимо перекладання трубопроводу поліетиленовою трубою, яка має 50-річний термін експлуатації і не піддається корозії», – повідомив Ігор Вороненко.Нагадаємо, попередньо заміні підлягає близько 700 м колектору.

Агентство Телевидения Новости