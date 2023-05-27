Терехов привітав військовослужбовців Харківського зонального відділу

Урочистий захід з нагоди 20-ї річниці створення Харківського зонального відділу Військової служби правопорядку відбувся сьогодні, 26 травня.

Міський голова Ігор Терехов привітав колектив з ювілеєм та подякував військовим за роботу.«Дякую за те, що ви продовжуєте захищати наше місто! Ви боретеся з мародерством, проводите профілактичні заходи в армійських колективах, супроводжуєте військові колони. І, незважаючи на те, що ще на початку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував місце вашої дислокації, ми обов’язково відбудуємо все після нашої перемоги!» – зазначив Ігор Терехов.Кращим співробітникам зонального відділу мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.

Агентство Телевидения Новости