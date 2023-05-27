Делегація Харкова відвідала місто-побратим Брно

Делегація міста Харкова 22-25 травня відвідала місто-побратим Брно (Чеська Республіка).Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, основною темою візиту стало довкілля. Директор СКП «Харківзеленбуд», заступник директора КП «МКПВ» та представники департаменту відвідали сміттєспалювальний завод та вивчили технології активного озеленення міської території. Також пройшла низка тематичних зустрічей із представниками муніципалітету Брно, представниками акціонерної компанії «SAKO», фахівцями в галузі поводження з відходами, працівниками сектору озеленення та благоустрою міського ландшафту.

Крім того, під час урочистого відкриття Дня міст-побратимів Брно відбулася зустріч із мером Маркетою Ваньковою. Сторони обговорили розвиток міжмуніципального співробітництва, реалізацію низки проєктів, присвячених питанням розвитку та відновлення Харкова, можливості залучення передового досвіду іноземних партнерів у галузі охорони навколишнього середовища. Загалом учасниками заходу стали близько 40 представників 15 муніципалітетів, які мають партнерські стосунки з Брно.

25 травня харківська делегація відвідала Посольство України в Чеській Республіці, де обговорювалося поглиблення взаємодії з чеськими партнерами в державному та бізнес-секторах для відновлення та розвитку Харкова.

Агентство Телевидения Новости