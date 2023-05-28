Збиралась вчити українських дітей за стандартами ворога: викрито освітянку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ викладачка одного з місцевих ліцеїв допомагала окупантам впроваджувати освітні стандарти держави-агресорки.

Жінка погодилась на пропозицію загарбників та у червні минулого року добровільно обійняла посаду «в. о. директора» навчального закладу, створеного на базі ліцею.

Колаборантка повідомила вчителям та батькам учнів про встановлення та поступове впровадження у навчальному закладі стандартів освіти рф та подальше викладання предметів виключно на російській мові.

Також підозрювана організувала підготовку приміщень до навчального року, за особистим підписом склала відомість про виготовлення свідоцтв про повну загальну середню освіту для учнів. Крім того, «директорка» підготувала для вручення випускникам ліцею атестати про основну загальну освіту російського зразка.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости