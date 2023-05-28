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Працювали в окупаційній адміністрації: викрито двох жінок на Харківщині

Працювали в окупаційній адміністрації: викрито двох жінок на Харківщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Активна робота з викриття пристосуванців, які співпрацювали з ворогом під час окупації територій Харківщини, продовжується — встановлено ще двох мешканок м. Ізюм, які виявились поплічницями окупантів.

Одна з підозрюваних — 49-річна жінка. За даними слідства, під час окупації населеного пункту вона погодилась на пропозицію представників держави-агресорки та влаштувалась на роботу до окупаційної адміністрації у якості «головного спеціаліста відділу благоустрою та оперативного планування». На цій посаді колаборантка виконувала доручення і розпорядження начальника відділу, пов’язані з благоустроєм.

Інша підозрювана — 45-річна жінка, яка відповідала за документообіг у незаконному органі влади, працюючи на посаді «головного спеціаліста відділу документаційного забезпечення тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району». 

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з дізнавачами СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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