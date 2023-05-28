Прокуратура вимагає витребувати на користь Харківської міської територіальної громади квартиру

Керівником Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до фізичної особи про визнання спадщини відумерлою, витребування майна з чужого незаконного володіння. Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Встановлено, що законною власницею квартири по вул. Шатилівській у м. Харкові була жінка, яка померла на початку травня 2021 року.

Через декілька днів після смерті жінки відбулось незаконне заволодіння належною їй квартирою шляхом укладення договору купівлі-продажу від імені померлої з використанням її паспорта.

Вартість квартири, зазначена в договорі купівлі-продажу, склала 49 тис. доларів США. При цьому вже через півтора місяці після вказаних подій особою, на яку було оформлено право власності на квартиру, здійснено її відчуження іншому набувачеві.

Положеннями ст. 1277 ЦК України передбачено, що у разі неприйняття спадщини спадкоємцями орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою. Вказана заява подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Вказані обставини стали підставою для направлення окружною прокуратурою позову до суду.

Справа розглядається у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости