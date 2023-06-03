Поширювали заклики щодо захоплення території України: підозрюються 4 громадян

За процесуального керівництва Первомайської окружної, Криворізької центральної окружної та Дніпропетровської обласної прокуратур повідомлено про підозру чотирьом громадянам.Мешканцю м. Первомайськ на Миколаївщині інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 110, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).А трьом жителям Дніпропетровщини – колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111-1 КК України).За даними слідства, мешканець Первомайська у соцмережі поширював матеріали із закликами до вчинення умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України.Також публікував матеріали про визнання правомірною збройної агресії рф проти України, тимчасової окупації частини її території.Проросійськи налаштовані жителі м. Кам’янське у забороненій в Україні соціальній мережі розміщували публікації з підтримкою рішень та дій держави-агресора.В опублікованих дописах вони публічно закликали до співпраці з ворогом та невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території держави.Мешканець м. Кривого Рогу через акаунт у соцмережі розповсюджував публікації з російських інформаційних ресурсів, в яких схвалював російську окупацію українських територій та підтримував збройні формування рф.Під час обшуків за місцями мешкання підозрюваних вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їх причетності до протиправної діяльності.Досудові розслідування проводять слідчі регіональних управлінь СБУ та Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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