290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного

2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн.

Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:

● прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

● не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;

● повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

● утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

● здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 02.07.2024.

Деталі справи у відео

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2521

Новости портала «Весь Харьков»