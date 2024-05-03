290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: застосовано запобіжний захід до ще одного підозрюваного
2 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до співорганізатора злочинної організації – організатора однієї зі злочинних груп, яка діяла на Чернівецькій митниці, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 83 260 916 грн.
Також на особу покладено такі процесуальні обов’язки:
● прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
● не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу детектива, прокурора та суду;
● повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
● утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
● здати на зберігання до ГУ ДМС у Чернівецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 02.07.2024.
Деталі справи у відео
▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2521