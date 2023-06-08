60 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді перевірили на Харківщині за добу

975 мешканців Харківщини звернулось до операторів спецлінії «102» протягом минулої доби.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції Харківщини доставлені для перевірки 60 осіб, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 3 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 7 889 воєнних злочинів, з яких найбільше 7 232 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 590 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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