кремль вдається до більш зухвалих і радикальних диверсій в країнах ЄС

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Видання Bloomberg нещодавно випустило статтю з красномовною назвою «російські диверсії, шпигунство та залякування поширюються в Європі».

- москву насправді, вже більше не хвилює, що її спіймають за скоєнням ворожих дій, вона перейшла від тонких форм таємного шпигунства до відкритої жорстокості стосовно своїх цілей в інших країнах, – заявив один зі співрозмовників видання.

За своєю агресивністю, методами і масштабами акцій, це стало новою загрозою, що має спільні риси: у них часто беруть участь місцеві жителі, найняті в основному через посередників в інтернеті.

Джерело: https://t.me/spravdi/38722

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