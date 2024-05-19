САП. Актуальні події 13 – 17 травня 2024 року
Criminal Case Against Former Deputy Minister of Community Development Submitted to Court – https://cutt.ly/TerOTfeh
▶ ️Запобіжний захід:
✔️Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Першому заступнику секретаря РНБО – https://cutt.ly/zerOE3Pt
✔️Апеляційний суд підтвердив законність запобіжного заходу колишньому меру м. Одеса, підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – https://cutt.ly/TerOTZXa
▶ ️Завершено слідство:
у справі щодо злочинної організації, яка діяла на Волинській митниці – https://cutt.ly/KerOEKmi
▶ ️Скеровано до суду справу:
стосовно колишнього заступника Міністра розвитку громад – https://cutt.ly/TerOTfeh
▶ ️Вирок:
Апеляційна палата ВАКС підтвердила вирок колишньому голові Козівського райсуду М. Кренцелю та адвокату Н. Лісній – https://cutt.ly/ZerOYamD
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2223