Побили перехожого та відібрали гроші: на Салтівці затримали двох підозрюваних у грабежу

Вдень 7 червня поліцейські отримали повідомлення про грабіж, що стався на вулиці Валентинівській.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

За попередньою інформацією, двоє невідомих нанесли потерпілому тілесні ушкодження, відібрали гроші та побігли в невідомому напрямку.

Патрульні опитали заявника та почали пошук імовірних грабіжників. Як результат – поліцейські відшукати та затримали двох схожих за описом осіб.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости