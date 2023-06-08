На Дніпропетровщині масово гине риба через руйнування дамби: розпочато розслідування за фактом екоциду

Криворізькою східною окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, руйнування дамби Каховської ГЕС призвело до критичного зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Внаслідок цього біля села Мар’янське Криворізького району сталася масова загибель риби, що може призвести до екологічної катастрофи.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою фіксації негативних наслідків та установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

На місці події працюють прокурори з правоохоронцями та представниками державних контролюючих органів області.

Агентство Телевидения Новости