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Правоохоронці показали наслідки обстрілів Чугуївщини

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Чугуївщини

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали Вовчанськ. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, господарчих будівель, гаражів. 37-річний мирний мешканець отримав акубаротравму. 

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

7 червня близько 23:00 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по Чугуївському району. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. За попередніми даними, ворог випустив по населеному пункту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Слідчо-прокурорські групи зібрали речові докази та задокументували наслідки ворожих обстрілів.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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