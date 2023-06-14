Окупанти завдали авіаударів по селах Огірцеве та Крохмальне у Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня. 476 доба війни.

Сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Наші воїни знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник продовжує зосередження основних зусиль на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей – протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Огірцевого Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Ізбицьке, Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Крохмального Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове на Харківщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости