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Вночі над Україною було знищено 20 ударних дронів

Вночі над Україною було знищено 20 ударних дронів

15 червня в період з 00:20 по 04:30 російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області.

Іранські «шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Агентство Телевидения Новости

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