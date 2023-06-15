Равлики проти автівок: подружжя з Харкова замість розбитої СТО створило равликову ферму

Замість ремонту автівок – вирощування равликів. Харків’яни Микола та Юля кардинально змінили рід діяльності після влучання ворожого снаряду в їхню СТО весною минулого року.

Микола Герасименко

Это было 12 марта. 10 день рождения, а 12 – подарок, с запозданием чуть. Ну ничего. Ну все равно как-то трагично. Очень много души туда было вложено и все время хотелось развития.

Почалось все з невеличкої ділянки землі, яку подружжя купило за півтора року до повномасштабного вторгнення. Планували вирощувати квіти, але якось вийшли равлики.

Юлія Герасименко

Во время войны здесь была целина, ми решили сделать огород, огурци-помидоры. И с этого началась наша жизнь в аграрной сфере. После уборки огорода познакомились с человеком, у которого когда-то была улиточная ферма, до войны. Она в Изюме, разрушена. И он с таким трепетом рассказывал про своих улиток, что ми приехали домой, начали читать-изучать и как-то эта тема сразу припала к душе. И поняли, что теперь это наша новая будет жизнь, наша мечта и цель.

З’їздили на таку ферму у Полтавській області, скуштували равликів і це стало останнім аргументом на користь нового бізнесу.

Юлія Герасименко

В конце марта, 20 марта, ми купили маточное стадо – привезли улиток, которые спариваются, откладывают икру… Репродукторий такой. Подготовили специальное помещение и оборудовали его с учетом необходимой влажности, температуры, чтобы улитки думали, что они живут в природе. Создали эти условия, они начали откладывать икру и мы ее собирали. Эту икру помещали в специальный инкубатор, чтоб вылупился малек. И у нас уже есть малек и мы высаживаем его в эти домики, здесь у нас уже будет расти наша улитка.

Так виглядає стадо равликів. Щоденна процедура – зволоження та годування. Найулюбленіша страва – морква.

Морковка для улиток – афродизиак. Морковка и тыква. Они это когда употребляют – активнее начинает проявляться половое влечение. Они гермафродиты, каждая улитка всегда дает икру. Вот она, видите, нюхает усиками своими и сейчас начнет есть.

Нова справа забирає весь вільний час, проте Миколай не скаржиться. Каже, така робота йому подобається більше.

Микола Герасименко

Ну, это больше нравится. Пока оно нам еще ничего не принесло, но я кайфую от того, что оно есть. И никто нас не учит, не рассказывает, что мы правильно или неправильно делаем. Если где-то ошиблись – переделали, сделали по-другому.

До войны я на работе находился сутками. Приезжал домой часов в 11 и в 7 утра опять уезжал. А когда началась война, мы били все время вместе и как-то поняли, что деньги не главное. И как-то переосмыслил может, не знаю.

Иногда друзья звонят и говорят – когда ми соберемся пожарить шашлыки. Ми говорим, приезжайте, жарьте, у нас нет времени. Живем в частном секторе, а нет времени. Ну, частный сектор он всегда такой был.

Подружжю допомагає їхній знайомий будівельник. Для Сергія це теж новий досвід. Раніше чоловік будував житло для людей, тепер перекваліфікувався у спеціаліста з равликових будиночків.

Сергій Єньшин

Мне очень нравится все это собирание, стройка. А это настолько новое, здесь все нужно придумывать самому, информации в интернете мало, у всех свои секреты. Все время каждый день что-то строим, делаем, наблюдаем за улитками, как они растут… за всем следим, записываем.

Равлиководи-початківці вчаться на власних помилках. Кажуть, наступного року все в них має виходити краще.

Юлія Герасименко

Ми все впервые делаем. Была ситуация – выключили свет на двое суток и много малька погибло. Другой раз передержали в лотках этих, тоже часть погибла. Но это все наши ошибки, в следующем году будем исправлять.

Выбираем икру, икра улитки называется «жемчуг Афродиты». За ее схожесть с жемчугом. И также она является для нас афродизиаком.

Далі у цього врожаю два шляхи – равликову ікру можна маринувати та їсти як звичайну рибну, або з неї виростуть равлики.

Ми высаживаем малька, дальше они сами расползутся по этой траве, через несколько дней мы заберем лоточек, а они тут будут жить и расти.

Юля та Миколай мріють про велику ферму, де можна буде приймати екскурсії та влаштовувати дегустації. Хочуть розвивати у Харкові екотуризм.





Агентство Телевидения Новости