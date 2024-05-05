Возвращение блудного чипа

США восстанавливают лидерство в производстве микросхем, которое своими руками отдали Китаю

На протяжении многих лет Китай вкладывал миллиарды долларов в производство чипов, чтобы стать сверхдержавой не только в области экономики, но и вооружения. Успехи уже очевидны — скажем, в апреле китайская фирма представила микрочип для внедрения в мозг, аналогичный тому, что разработал стартап Илона Маска. Но теперь США решили вернуть себе лидерство, утерянное в 90-е. В течение пяти лет они потратят $53 млрд на перенос фабрик по производству микроэлектроники из Юго-Восточной Азии обратно к себе. На китайских же производителей американцы накладывают санкции. Выбранные способы борьбы выглядят ненадежными и даже опасными. Среди прочего они могут спровоцировать военный конфликт Китая с Тайванем.

Всего три десятилетия назад развитые страны лидировали в производстве полупроводников и созданных на их основе компьютерных чипов — на США и Европу приходилось 80% рынка. Но теперь картина совсем другая — подавляющее большинство микросхем производится в Восточной Азии. Это сильно озадачило руководство США и ЕС, которые видят в этом не только потерю важной индустрии, но и угрозу национальной безопасности, исходящую в первую очередь от Китая.

«Когда-то Соединенные Штаты производили почти все самые передовые полупроводники в мире. Сегодня мы не производим ни одного», — пишет министр торговли США Джина Раймондо. В среднем она делает подобные заявления стабильно раз в пару месяцев.

Ситуация, которая так расстраивает министра, сложилась из-за нескольких факторов. В стране действуют жесткие экологические нормы, регулирующие использование токсичных химических веществ при производстве микросхем. Плюс затраты на рабочую силу в США выше, чем в странах Восточной Азии. Кроме того, США запоздали с субсидированием производителей, другие правительства стали делать это раньше.

Но главное — США недооценили важность домашнего производства чипов и электроники. В 1960-х годах США всё еще были на волне энтузиазма после победы во Второй мировой войне. Правительство считало, что они могут запускать или останавливать целые отрасли промышленности без особого ущерба для конкурентоспособности. В 1965 году ВВП США был в восемь раз больше, чем в Японии, и в одиннадцать раз больше, чем в Китае, поэтому конкуренции со стороны Восточной Азии американцы особо не опасались.

В залах заседаний советов директоров американских компаний всё чаще звучали жалобы, что индустрия потребительской электроники требует слишком много вложений. Поэтому ее постепенно стали отдавать на аутсорсинг — сначала изготовление компонентов для бытовой электроники, а в итоге — всё производство конечного продукта. За остаток ХХ века практически все крупные компании США, производящие фотоаппараты, телевизоры, компьютеры, телефоны и т.д., прекратили производство или были проданы.

Если бы корпорации США прислушались к одному из основателей Intel — Гордону Муру, сформулировавшему свой знаменитый закон еще в 1965 году, — то они могли бы предвидеть, что низкорентабельная индустрия превратится не только в одну из самых прибыльных, но и в стратегически важную. Но к тому моменту, когда это стало очевидно всем, из-за непродуманной долгосрочной стратегии полупроводники в США больше не производились.

Вернуть индустрию, которую отдали своими руками, — сложная задача, поскольку технологические и капитальные вложения, необходимые для производства чипов, тоже растут в геометрической прогрессии. Если в 1990-х годах американскую корпорацию потребительской электроники Zenith приобрела южнокорейская LG примерно за $360 миллионов, то сегодня создание одной подобной производственной линии будет стоить уже несколько миллиардов долларов. И дальше суммы будут только расти.

В мире началась настоящая гонка за лидерство в сфере полупроводников. Президент США Джо Байден подписал «Закон о чипах и науке», по которому в течение пяти лет будет выдано почти $53 млрд субсидий и инвестиций, чтобы убедить компании, производящие полупроводники, перенести фабрики из экономически эффективных азиатских регионов в США. В Евросоюзе принят акт о чипах на $46 млрд, Япония планирует выделить $13 млрд. россия, лишившаяся доступа к современным технологиям из-за санкций, намерена практически с нуля создать собственную отрасль машиностроения для микроэлектроники (выделит на это более 100 млрд рублей, то есть примерно $1 млрд) и в целом вложит в развитие электронной промышленности порядка 2,74 трлн рублей до 2030 года (почти $30 млрд).

США готовы действовать в одиночку и активно поощряют укрепление компаний своих союзников. В специальном Совете по торговле и технологиям США и ЕС страны обсуждают согласование стимулов и предотвращение потенциально разрушительной гонки субсидий.

Главное стремление США — сдержать технологический прогресс Китая и обойти его в области передовых технологий и искусственного интеллекта. Вашингтон опасается, что армия Китая может превзойти американскую именно благодаря полупроводникам. Согласно ежегодному отчету Минобороны США, армия КНР «стремится к боевым возможностям следующего поколения, определяемым обширным использованием искусственного интеллекта и других передовых технологий на всех уровнях ведения войны». Помогает в этом Китаю стратегия по развитию производственного сектора Made in China 2025.

Однако, хотя Китай и лидирует в некоторых приложениях ИИ, таких как распознавание лиц, его промышленность пока не в состоянии самостоятельно производить самые передовые технологии. Его предприятия полагаются на импорт, и США хотят перекрыть этот кран.

Глобальная цепочка создания стоимости у полупроводников обычно начинается с разработки архитектуры чипа в США. Компоненты производят фабрики на Тайване, в Японии или Южной Корее. Большинство из них затем отправляются китайским фирмам для сборки, тестирования и упаковки в конечный продукт, например ноутбук. То есть контроль распределен между несколькими государствами, но у США больше возможностей влияния, чем у Китая, — через цены и стандарты продукции. Такую цепочку можно использовать и как оружие.

Сначала это осознала администрация президента США Дональда Трампа и добавила крупнейшего китайского производителя электроники Huawei в список компаний, которым запрещено покупать полупроводники, основанные на американских разработках.

Администрация Байдена распространила запрет продажи передовых полупроводников на всю китайскую технологическую отрасль. Это было попыткой отрезать Китай от глобального рынка полупроводников и ресурсов, необходимых для разработки собственных.

У этой стратегии США есть два ключевых недостатка. Во-первых, бизнес в развивающихся странах не сидит сложа руки, когда доминирующие государства лишают его доступа к критически важным ресурсам, а пытается мобилизоваться, подталкивая свои предприятия к переходу на самодостаточность. Китайское правительство уже начало поддержку развития местной индустрии производства чипов: Гуанчжоу инвестировал $30 млрд в первоначальное финансирование, а Пекин подготовил дополнительные $143 млрд в виде субсидий и налоговых льгот — в разы больше денег, чем предусмотрено развитыми странами.

Во-вторых, структура цепочки затрудняет введение санкций против Китая. Слишком жесткие ограничения приведут к сопротивлению бизнеса внутри США. Владельцы предприятий будут отдавать приоритет своей прибыли, а не национальной безопасности. В то время как компании в Китае, напротив, станут больше сотрудничать с политиками, чтобы извлечь потенциальную выгоду из программ промышленного развития.

Американские компании сопротивляются санкциям и продолжают продавать свои разработки и оборудование Китаю, используя юридические лазейки. Например, компания Nvidia специально для этого разрабатывает достаточно современные чипы, характеристики которых находятся на грани запрета, но не переходят ее.

Китайские предприятия ищут помощи у правительства и просят поддержать модернизацию технологий, накопление оборудования и привлечение талантов. И добиваются значительных технологических прорывов, несмотря на все старания США.

Государственные инвестфонды уже помогли Huawei создать самодостаточную цепочку производства чипов, вложив деньги в обучение и разработку технологий. Крупные стартапы и производители, такие как SMIC, успешно набирают талантливых западных специалистов, предлагая огромные зарплаты, финансируемые за счет субсидий. В Шанхае планируют массовое производство 5-нанометровых процессорных чипов. Они на целое поколение отстают от самых современных, но их появление показывает, что Китай быстрыми шагами движется по пути развития. Китайские ученые регистрируют рекордное количество патентов, закрепляя свои позиции в производстве микросхем следующего поколения. Китайские аналитики пророчат собственной индустрии полупроводников рост на 60% в ближайшие три года и удвоение — в ближайшие 5 лет.

«Война чипов» — это борьба за доминирование в экономике и сфере безопасности. Выход Пекина на передовые технологические рубежи будет означать экономический бум для Китая и крах для США. При таких высоких ставках Вашингтон так просто не уступит, но и Пекин не сдастся.

Администрация Байдена, похоже, склонна к дальнейшему ужесточению экспортного контроля в отношении Китая. Но Вашингтону следует быть очень осторожным, ведь это только подтолкнет Пекин к технологической самостоятельности. А в худшем случае может привести к вторжению на Тайвань и захвату TSMC — одной из крупнейших и наиболее продвинутых фабрик в мире. Это настолько противоречит интересам США, что они готовы буквально уничтожить эту фабрику, если шансы, что она попадет в руки Китая, будут высоки.

Но американские разработчики тоже не будут рады жесткому запрету. Ведь Китай — подходящее место для производства чипов: в США оно длится на 25% дольше и обходится на 50% дороже, чем в среднем по Азии. Выплаты, которые обещает «Закон о чипах», большинству американских производителей просто не нужны, ведь их отрасль — одна из самых прибыльных в мире. Только мелкие компании могут изъявить желание участвовать в инициативе в ее нынешнем виде. Получается, что администрация будет тратить время и ресурсы впустую, стараясь помешать американским разработчикам чипов обойти экспортные ограничения США.

И это не изменится после президентских выборов. Антикитайские настроения и ограничения на экспорт технологий — немногие пункты, по которым согласны обе партии, а значит, можно ожидать увеличения, а не уменьшения санкций против Пекина.

Джерело: nigroll.com

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