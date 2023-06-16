Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 171

Причетність до ДРГ та пропаганда: харківська поліція перевірила 56 осіб за добу

Причетність до ДРГ та пропаганда: харківська поліція перевірила 56 осіб за добу

Протягом доби поліцейські Харківщини зареєстрували 1001 повідомлення від громадян: за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 56 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8015 воєнних злочинів, з яких  найбільше 7344 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 604 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.            

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 