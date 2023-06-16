Причетність до ДРГ та пропаганда: харківська поліція перевірила 56 осіб за добу

Протягом доби поліцейські Харківщини зареєстрували 1001 повідомлення від громадян: за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 56 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

На звільнених територіях співробітники поліції забезпечують публічну безпеку та порядок.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8015 воєнних злочинів, з яких найбільше 7344 – за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 604 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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