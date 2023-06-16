1500 доларів за виключення з реєстру боржників: викрито харківського держвиконавця

Державний виконавець одного з відділів ДВС у Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вирішив «підзаробити» грошей.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

До нього звернулись боржник та представник стягувача із заявою про закриття виконавчого провадження у зв’язку із закриттям боргу з метою виключення боржника з єдиного реєстру боржників та змоги в подальшому вільно розпоряджатися наявним у нього майном.

Держвиконавець повідомив, що по виконавчих провадженнях маються складнощі, та запропонував швидке вирішення «проблеми». Так, службовець зазначив, що може прийняти рішення про закриття наявних у нього виконавчих проваджень з метою подальшого виключення боржника з відповідного державного реєстру. Держвиконавець висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі понад 1500 доларів США за «вирішення питання», щоб закрити виконавчі провадження та виключити особу з Єдиного реєстру боржників. Це сприяло би тому, що з майна боржника знімався арешт, він міг вільно їм розпоряджатися.

Проте отримати бажане підозрюваному не вдалось: правоохоронці викрили його.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру державному виконавцю за фактом прохання службовою особою надати неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України).

Агентство Телевидения Новости