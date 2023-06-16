Про загрози ракетних ударів та атаки дронами офіційно повідомлятимуть Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ повідомлятимуть українців про загрози ракетних ударів та атак дронами-камікадзе у своєму офіційному Telegram-каналі.

Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська Правда.

Ігнат нагадав, що інформацію про загрози ліпше брати з офіційних додатків про повітряні тривоги, але додав, що після багатьох запитів від журналістів та громадян Повітряні сили вирішили самостійно повідомляти про нагальні загрози в режимі онлайн.

“Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити (інформувати про основні напрямки атак), громадян це турбує, і багато запитів було від представників ЗМІ, які хотіли бачити окрім додатка ще й Повітряні сили”, додав Юрій Ігнат.

Повітряні сили неодноразово наголошували, що інформування громадян про ракети та дронові атаки росіян слід проводити акуратно, без вказування даних, які можуть видати місцерозташування української ППО (як то: “зникли з радарів”, “з’явились в такому то районі” та ін.). Окремо Ігнат попереджав деякі телеграм-канали, які в режимі реального часу подавали інформацію про рух БПЛА і ракет зі скриншотами з системи “Віраж планшет”, що це є злочином проти національної безпеки.

Агентство Телевидения Новости