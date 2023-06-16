Громади Харківщини запрошують до планового відновлення
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні запрошують територіальні громади взяти участь у конкурсі щодо оцінки потреб та планування відновлення на місцевому рівні.
У межах пілотного проєкту ПРООН та Міністерства відновлення допоможуть територіальним громадам:
– оцінити потреби щодо надання основних послуг своїм мешканцям;
– визначити пріоритети відновлення громади;
– розробити План відновлення та розвитку територіальної громади або Стратегію розвитку територіальної громади, а також частину Програми комплексного відновлення територіальної громади;
– провести оцінку стану організації антикорупційної роботи в громадах, а також розробити рекомендації щодо мінімізації/усунення корупційних ризиків;
– розробити навчальні програми та провести тренінги на їх основі.
До участі в конкурсі запрошуються громади, що знаходяться не менше ніж за 30 км від зони активних бойових дій.
Для участі у відборі просимо представників громад заповнити заяву за цим посиланням до 27 червня 2023.
У разі виникнення додаткових запитань, звертайтесь на електронну скриньку: anastasiia.korobai@undp.org
Ініціатива реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки ПРООН та фінансування Уряду Японії в рамках проєкту «Сприяння безпеці людей в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною».