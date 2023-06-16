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Громади Харківщини запрошують до планового відновлення

Громади Харківщини запрошують до планового відновлення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні запрошують територіальні громади взяти участь у конкурсі щодо оцінки потреб та планування відновлення на місцевому рівні.

У межах пілотного проєкту ПРООН та Міністерства відновлення допоможуть територіальним громадам:

– оцінити потреби щодо надання основних послуг своїм мешканцям;

– визначити пріоритети відновлення громади;

– розробити План відновлення та розвитку територіальної громади або Стратегію розвитку територіальної громади, а також частину Програми комплексного відновлення територіальної громади;

– провести оцінку стану організації антикорупційної роботи в громадах, а також розробити рекомендації щодо мінімізації/усунення корупційних ризиків;

– розробити навчальні програми та провести тренінги на їх основі.

До участі в конкурсі запрошуються громади, що знаходяться не менше ніж за 30 км від зони активних бойових дій.

Для участі у відборі просимо представників громад заповнити заяву за цим посиланням до 27 червня 2023.

У разі виникнення додаткових запитань, звертайтесь на електронну скриньку: anastasiia.korobai@undp.org

Ініціатива реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки ПРООН та фінансування Уряду Японії в рамках проєкту «Сприяння безпеці людей в Україні шляхом реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною».

Агентство Телевидения Новости

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