Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході «Діємо на користь постраждалих» (Acting for survivors), організованому з нагоди Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, який відзначається за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН щороку 19 червня.

До заходу також долучилися: віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Генеральний прокурор України Андрій Костін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства Праміла Паттен, спеціальний представник Прем’єр-міністра Великої Британії з питань запобігання сексуальному насильству лорд Ахмад Вімблдонський, виконавча директорка Global Survivors Fund та директорка-засновниця Dr. Denis Mukwege Foundation Естер Дінгеманс.

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні зафіксовано 208 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Зокрема, це зґвалтування, каліцтво або насильство над статевими органами, примусове оголення, погрози та спроби зґвалтування, примус дивитися на сексуальну наругу над близькими тощо. Серед постраждалих 140 осіб – жінки, 68 – чоловіки, з них 13 – неповнолітні (12 дівчат і 1 хлопець). Розкрито 61 злочин.

Найбільша кількість випадків сексуального насильства наразі зафіксована в Херсонській області – 68. Водночас у Київській області зафіксовано 52 таких злочини, у Донецькій – 50, у Харківській – 19, у Запорізькій – 7, у Миколаївській – 5, у Чернігівській – 4, у Луганській – 3.

«Останні дні у нас проходять під знаком порятунку Херсонщини від влаштованої росіянами повені, однак ця тема дуже дотична до нашої сьогоднішньої. Бо з усіх випадків вчиненого окупантами сексуального насильства, які розслідує зараз наша прокуратура, більшість зафіксовано саме на Херсонщині. На другому місці – Київщина, на третьому – Донеччина. Про що це свідчить? Про те, що всі ці злочини – не випадковість. Це демоверсія поведінки, яку вони збиралися продемонструвати по всій Україні, в кожному місті й селі», – наголосила дружина Президента.

Учасники та гості Acting for survivors мали змогу ознайомитися з інформацією та ключовими принципами роботи центрів допомоги врятованим.

«Багато було розчарувань з початку повномасштабної війни. Система ООН, інші партнери не були готові до такої війни, не знали, як діяти. 24 лютого ми жили під землею, єдиним інструментом роботи був лише телефон, і ми кричали всьому світові, просили допомогти нам. У нашій пам’яті назавжди залишаться ті дні, коли ми постійно чули «ні». Ми дуже довго боролись, аби це змінити. Зрештою нам багато чого вдалося за рік. Наша боротьба змінює світ», – розповіла Ольга Стефанішина.

Під час заходу також обговорили важливість професійної підготовки фахівців, спроможних забезпечити ефективну допомогу постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

«Від держави зараз потрібне найскладніше та найважливіше. Щоб справедливість настала, щоб люди свідчили, довірили свої історії, ми маємо підтримати постраждалих просто зараз, забезпечити їм головне – повагу та безпеку», – зазначила Олена Зеленська.

Крім того, учасники приділили увагу важливості співголовування України до 2024 року у новоствореному Глобальному альянсі із запобігання сексуальному насильству під час війни. Наша країна спільно з партнерами готова нарощувати свій потенціал і зміцнювати наявні механізми реабілітації постраждалих, щоб допомогти кожній людині, яка зазнала тортур і сексуального насильства, покарати кривдників і не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому.

«Справедливість, тобто покарання російських злочинців, потрібна не лише жертвам. Вона потрібна, щоб подібне не повторилося ніде. Отже, це має бути потрібне також і світові, бо, коли дозволяєш насильство десь, воно приходить до тебе. Ось чому трибунал щодо російських злочинів повинен бути не локальним, а міжнародним», – резюмувала перша леді.

Джерело: ХОВА





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