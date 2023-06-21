У Вовчанську через обстріли вщент вигоріли два будинки – зведення ДСНС за добу

Протягом доби з 20 по 21 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинив обстріл ворога;

2 – на перевірку після обстрілів;

5 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.

20 червня об 11:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося 3 пожежі у Вовчанську. Горіли 2 приватні будинки на загальній площі 350 м², а також трава на відкритій території на площі 500 м². Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 47-ї пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди селища Вільча. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на сусідні будівлі та споруди. Останній осередок займання було ліквідовано о 12:36. Жертв та постраждалих немає.

О 09:37 рятувальники 47-ї ДПРЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська рф. Виявлені пошкодження складської будівлі. Постраждалих немає.

Внаслідок однієї з пожеж, що виникла через необережність під час куріння, загинув 70-річний чоловік. Подія трапилась о 17:22 у приватній оселі по пров. Маяковського, 2, м. Валки, Богодухівського району області. Горіли домашні речі. Площа пожежі склала 30 м². Рятувальники її ліквідували о 20:12.

Агентство Телевидения Новости