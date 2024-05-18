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Масовані обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

Масовані обстріли Харківщини: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прикордонна Вовчанська громада продовжує перебувати під масованими обстрілами з боку російської армії. Ворог скидає на місто авіабомби, запускає ракети та завдає ударів з артилерії.

17 травня близько 22:10 окупанти обстріляли село Бугаївка: повністю знищено будівлю навчального закладу. У м. Вовчанськ та селищі Білий Колодязь внаслідок вчорашніх ворожих ударів пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

Також 17 травня орієнтовно о 16:00 російські військовослужбовці здійснили обстріл села Липці. Отримав поранення 53-річний цивільний чоловік. Попередньо, війська рф били по селу з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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