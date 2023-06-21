Затримано агента фсб, який готував удари росії по українських електропідстанціях, зокрема на Харківщині

СБУ затримала «сплячого» агента фсб, який готував нові удари рф по електропідстанціях 5 областей України, зокрема на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За вказівкою агресора, він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України.

Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання фсб.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в «сплячий режим».

Після 24 лютого 2022 року фсб «активувала» свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через «зв’язкового», який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 62-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Агентство Телевидения Новости