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У «Харківводоканалі» з’явилися вакансії

У «Харківводоканалі» з’явилися вакансії

КП «Харківводоканал» пропонує працевлаштування робітникам та інженерно-технічним фахівцям.

Через безперервну ворожу агресію значно зросло виробниче навантаження на працівників підприємства: насамперед не вистачає слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, монтажників зовнішніх трубопроводів та представників будівельних професій. Про це повідомляє КП «Харківводоканал».

У відділі управління персоналом підприємства зазначили, що співробітникам гарантована своєчасна виплата заробітної плати та забезпечення повного соціального пакету. За потреби підприємство навчить необхідній професії.

З повним списком вакансій можна ознайомитися тут.

Агентство Телевидения Новости

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