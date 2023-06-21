Без паперів та держреєстратора: на порталі Дія можна автоматично закрити ФОП
Закрити бізнес тепер можна за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Щоб закрити ФОП:
Авторизуйтеся на порталі ДіяОберіть послугу — Автоматичне закриття ФОПНатисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДРПеревірте, чи всі дані правильніПідпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.
Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.