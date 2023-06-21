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Без паперів та держреєстратора: на порталі Дія можна автоматично закрити ФОП

Без паперів та держреєстратора: на порталі Дія можна автоматично закрити ФОП

Закрити бізнес тепер можна за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП:

Авторизуйтеся на порталі ДіяОберіть послугу — Автоматичне закриття ФОПНатисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДРПеревірте, чи всі дані правильніПідпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

Послуга реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Агентство Телевидения Новости

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