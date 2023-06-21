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У Харкові відбувся «Регіональний форум економічного відновлення та розвитку. Шлях до перемоги»

У Харкові відбувся «Регіональний форум економічного відновлення та розвитку. Шлях до перемоги»

21 червня у Харкові відбувся «Регіональний форум економічного відновлення та розвитку. Шлях до перемоги». Його учасники обговорили перспективи економічного посилення регіону та підтримки представників малого і середнього бізнесу.

Від початку повномасштабного вторгнення стався відтік близько 80% представників бізнесу регіону. З них, до області повернулися майже 65% малого та середнього бізнесу, розповів заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

«Питання відновлення роботи підприємств перебуває на особистому контролі у начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. На щастя, бізнес починає повертатися до обласного центру та деокупованих населених пунктів регіону. Продовжуємо підсилювати малий і середній бізнес, працювати над створенням сприятливих умов. Окрім цього проводимо переговори з залучення іноземних партнерів до розвитку цього сектору», – зазначив Євген Іванов.

Зокрема, для представників малого і середнього бізнесу діють державні програми з надання грантів, нагадав Євген Іванов. Більше інформації можна знайти на сайт Дія.Бізнес.

Агентство Телевидения Новости

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