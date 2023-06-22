Обіцяли примножити вкладені гроші: у Харкові припинено діяльність шахрайського кол-центру

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції заблокували у Харкові шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

Для пошуку потенційних «інвесторів» зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку.

Для своїх клієнтів ділки створювали електронні «персональні кабінети», в яких демонстрували постійне «зростання» акцій та пропонували збільшити інвестиції.

Щоб переконати людей вкладати гроші у «фондові проєкти», оператори кол-центру застосовували різні методи психологічного впливу і намагались маніпулювати «вкладниками».

За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які вирішили «заробити» на злочинній схемі.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости