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На Харківщині припинили діяльність місцевого наркокартелю, який спеціалізувався на синтетичних наркотиках

На Харківщині припинили діяльність місцевого наркокартелю, який спеціалізувався на синтетичних наркотиках

На Харківщині поліцейські спільно із працівниками інших правоохоронних відомств викрили і припинили злочинну діяльність групи осіб, яка налагодила бізнес з продажу наркотиків і психотропів. Щомісячний прибуток від злочинного промислу угруповання складав приблизно більше пів мільйона  гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

50-річний мешканець Лозовського району вирішив заробити на збуті наркотиків. До незаконного бізнесу він залучив трьох своїх спільників, один з яких вже мав проблеми із законом та перебував у розшуку за вчинення крадіжки.

Правоохоронці встановили, що дилери закуповували оптовими партіями метадон, опій ацетильований, канабіс, медичні препарати, заборонені у вільному обігу, які потім фасували на дози та продавали наркозалежним особам району. Крім цього, в одному з гаражних приміщень спільники організували власну лінію виробництва метамфетаміну, для чого окремо купували прекурсори.

Наркотовар зловмисники передавали «клієнтам» особисто або через закладки, залишаючи їх в обумовлених місцях. Прибуток, отриманий від незаконної діяльності, фігуранти ділили між собою, а розмір нелегального заробітку напряму залежав від кількості проданого та функцій кожного учасника формування. Щодня злочинна група збувала сотні доз заборонених засобів.

Оперативники ДВБ НПУ та УСБУ спільно зі слідчими ГУНП в Харківській області провели комплекс заходів та задокументували протиправну діяльність викритих осіб. Одразу після чергової оборудки правоохоронці, за фізичної підтримки спецпризначенців ЦСО «Альфа», затримали наркозбувачів.

Під час спільних заходів правоохоронці провели у фігурантів низку санкціонованих обшуків за результатами яких вилучили: наркотики та прекурсори, предмети і засоби для виготовлення психотропних речовин, гроші, чорнові записи, мобільні телефони.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому організованою групою, повторно, та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, вчиненому повторно, в тому числі у великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України). Про це повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Всіх трьох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України у м. Лозова. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та Управління СБУ в Харківській області.

Триває слідство з метою встановлення всіх можливих поплічників зловмисників.

Агентство Телевидения Новости

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