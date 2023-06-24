ЗСУ взяли під контроль позиції, які окупанти утримували з 2014-го

На Таврійському напрямку українські війська мають просування вперед, — УНІАН.

Збройні сили України біля Красногорівки заволоділи кількома позиціями, які російські окупанти утримували з 2014 року.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Відповідаючи на запитання щодо наступальних успіхів ЗСУ в районі Мар’їнки, а саме біля Красногорівки, він зауважив: “Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи внаслідок добре спланованого контрвипаду заволоділи кількома позиціями, які утримувалися з 2014 року. Це вже так звана територія “ДНР”, під самісіньким Донецьком”.

Водночас, за його словами, ця новина “запізнилася на тиждень, тут зрозумілі певні тактичні міркування”.

“Дійсно, під Красногорівкою оволоділи кількома позиціями унаслідок добре підготованого штурму… Здійснили розмінування певних ділянок. Наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій. Щоденно штурми тут, важкі обстріли. Але все марно”, – розповів речник.

Він зауважив, що такі успіхи ЗСУ деморалізують ворога. Шершень додав, що на Таврійському напрямку “є просування вперед”. “Закріплюємось, розміновуємось. Успіхи відчутні. Утім, про результати розповідати ще зарано. Миттєво і відразу їх не буде. Бо шукаємо варіанти ефективного продовження наступальних дій”, – сказав він.

За минулу добу на цьому напрямку було знищено 104 окупанти, 202 поранено та двох взято у полон. Також знищено було 34 одиниці озброєння та військової техніки.

“Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1 тисячу 230 вогневих завдань…”, – розповів Шершень.

Водночас загарбники намагалися провести наступальні операції на околицях Авдіївки, але успіху не мали. Також вони наступали на околицях Мар’їнки, але отримали відсіч та відійшли. Крім того, ворог провів невдалий наступ в бік населених пунктів Вугледар та Золота Нива.

Агентство Телевидения Новости