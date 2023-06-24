У Росії почалась громадянська війна? Є перші втрати

ПВК “Вагнер”, за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ, повідомляють УНІАН.

OSINT-проект “Oryx” почав вести підрахунок втрат техніки у збройному конфлікті ЗС РФ і ПВК “Вагнер”. Поки втрати регулярної російської армії значно більші.

У звіті OSINT-дослідників відзначають, що в ході бойових дій проти найманців Євгена Пригожина російські військові втратили літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину “Тигр” і військовий КамАЗ. Авіація була знищена, а машини захоплені.

ПВК “Вагнер”, за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ.

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