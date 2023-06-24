“Слабкість Росії очевидна, “— Зеленський прокоментував заколот Пригожина

Чим довше РФ триматиме свої сили на українській землі, тим більше хаосу і проблем отримає, попередив президент.

Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував заколот, який у Росії влаштував ватажок приватної російської компанії “Вагнер” Євген Пригожин, повідомляють УНІАН.

Той, хто обирає шлях зла, займається саморуйнуванням, написав очільник української держави в Telegram. Український лідер зазначив, що повномасштабна слабкість РФ очевидна.

“Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали “Шахеди”. Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв”, – зазначив він.

За словами Зеленського, російська сторона довго маскувала власну слабкість та дурість свого правління пропагандою, а “тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш”.

“І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна. Слабкість Росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно”, – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що наша держава може захистити європейців від розповзання російського хаосу й зла.

Агентство Телевидения Новости