Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:02
Просмотров: 89

Путін втік з Москви: ой, а що трапилось?

Путін втік з Москви: ой, а що трапилось?

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці росії, кажуть УНІАН.

Російський диктатор Володимир Путін екстрено покинув Москву на тлі збройного конфлікту ПВК “Вагнер” і кадрових сил ЗС РФ, пише “Українська правда” з посиланням на високопоставлених співрозмовників в українських спецслужбах. Водночас його речник Дмитро Пєсков таку інформацію заперечує.

За даними ГУР, Путін летить на Валдай: “У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай”,  – розповіли журналістам. 

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

Тоді як прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі “РИА Новости” заявив, що російський президент нібито “працює в Кремлі”.

Окремо вказується, що на робочому місці нібито перебуває й заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який, за повідомленнями ЗМІ, теж нібито покинув російську столицю разом зі сім’єю.

Разом з тим російське видання “Важные истории” звертає увагу на зникнення з радарів літака Путіна Ил96-300ПУ, який о 14:16 за московським часом вилетів до Санкт-Петербурга. Це, зокрема, підтверджує FlightRadar.

t.me/istories_media

Пункт призначення борту не вказано, у районі Твері він зник з трекінгової системи. Журналісти пояснюють, що у Тверській області розміщена одна з резиденцій Путіна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 